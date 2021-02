À lire plus tard

L’agence d’attractivité Hello Lille a officialisé sa fusion avec Lille’s Agency, chargée de valoriser le territoire depuis trente-cinq ans. Le rapprochement des deux entités figurait dans le projet métropolitain de Damien Castelain, élaboré lors des élections municipales de 2020.

On s’en doutait un peu. L’agence d’attractivité Hello Lille a fini par absorber Lille’s Agency, de trente-cinq ans son aînée. Une fusion officialisée début janvier, qu’on attendait pourtant déjà en novembre 2019, soit un an après la création de l’agence, comme le soulignait Mediacités.

Parmi les arguments avancés par la métropole pour justifier cette fusion ? « La réussite de l’agence Hello Lille depuis sa création, la complémentarité des activités des deux associations » et l’arrêt des financements pour Lille’s Agency en 2021. Les effectifs d’Hello Lille vont mécaniquement augmenter, même si la mission principale de l’association ne change pas : valoriser le territoire métropolitain, et doper son attractivité sur les plans économiques comme culturels.

Relancer l’attractivité touristique

Les élus espèrent ainsi redresser la barre, après une saison touristique entachée par la crise sanitaire et les conséquences économiques qu’elle a engendrées. Car, même si les hôtels de la région sont restés majoritairement ouverts pendant l’été, leur fréquentation a chuté de 25% par rapport à l’année précédente selon les dernières données de l’Insee. Cette situation a engendré une baisse de 31% de leur chiffre d’affaires et le recours au chômage partiel pour une partie des salariés.

La nouvelle agence d’attractivité bénéficiera alors de 2,6 millions d’euros de subventions. Soit la somme des subventions accordées aux deux associations les années précédentes.

Brianne Cousin

Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez-vous sur pals.mediacites.fr