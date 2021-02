À lire plus tard

Elles étaient pourtant au programme du schéma directeur des infrastructures de transport (SDIT), que le président de la Métropole Européenne de Lille (MEL) avait prévu de mettre en place. Les cinq lignes de tramway ne verront pas le jour d’ici 2026.

Il n’y aura pas de nouvelles lignes de tramways d’ici 2026. « En matière de tramway, la durée moyenne qui sépare les études de faisabilité et la mise en service est généralement de sept ans. Les exemples de Lyon ou de Bordeaux sont là pour nous le rappeler », a assumé Sébastien Leprêtre, vice-président en charge des transports à la MEL, lors du conseil métropolitain du 18 décembre 2020. Or ces fameuses études sont encore loin d’être lancées, comme Mediacités a pu s’en apercevoir dans cet article qui fait le point sur l’état d’avancement du SDIT. Le discours tenu par Sébastien Leprêtre aux élus de la commission « transports, mobilité, accessibilité » est d’ailleurs encore plus direct : « Il n’y aura pas le début du commencement d’une nouvelle ligne de tramway pendant ce mandat. »

Les nouvelles lignes de bus encore au programme

Le plan transports de la MEL envisage la création de cinq liaisons supplémentaires: Wambrechies – Lille – Seclin, Lille – Loos – Hallennes-lez-Haubourdin, Tourcoing – Roubaix – Hem, et deux prolongations vers Tourcoing et Wattrelos. Les tracés ont déjà été à l’origine de différends entre certaines villes et la Métropole, réticentes à créer des lignes dans leur centre-ville.

Mais si les projets de tramways sont repoussés, la totalité des infrastructures prévues dans le SDIT n’est pas pour autant mise en pause. Car, comme le rappelle Sébastien Leprêtre : « Nous aurions tort de limiter le SDIT aux seules lignes de tramway. » Le plan de développement des transports publics, voté en juin 2019 pour un montant de 2 milliards d’euros, prévoit aussi de déployer de nouvelles lignes de bus « express ». Le montant total du SDIT s’élève à 2 milliards d’euros, dont 1,3 milliard alloué à la création du tramway.

Brianne Cousin

