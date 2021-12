Au conseil municipal de Lille, passe d’armes autour du bio dans les cantines

La municipalité de Lille atteindra-t-elle son objectif de 100% de produits bio ou locaux dans les cantines scolaires d’ici 2026 , comme promis par Martine Aubry pendant sa campagne ? Rien n’est moins sûr, à en croire Maël Guiziou. Au cours du dernier conseil municipal de Lille, vendredi 10 décembre, l’élu du groupe Lille Verte (EELV) a pointé un « greenwashing de l’agriculture intensive » et dénoncé une « opération d’enfumage » au moment du vote d’une délibération concernant le renouvellement des marchés publics d’approvisionnement en fruits et légumes pour la restauration collective.

En cause, des marchés de 2 millions d’euros pour une durée de deux ans, renouvelables une fois, qui ne prévoient pas la moindre part de produits issus de l’agriculture biologique. À la place, 500 000 euros de légumes à « haute valeur environnementale » (HVE) « Je devrais être ravi, mais non, loupé », a ironisé le conseiller municipal d’opposition en fustigeant un label qui « encourage la réduction de l’usage des pesticides mais ne les interdit pas ».

100% de repas bio et locaux ?

Maël Guiziou a tenu à souligner qu’en s’approvisionnant par ce biais, la ville ne poussait « pas du tout à une transition du secteur agricole » alors que « la commande publique est un outil essentiel pour impulser une transition environnementale ». Alors, greenwashing, ou pas greenwashing ? Karine Trottein (PCF), élue de la majorité chargée du dossier des cantines scolaires, a précisé que les produits HVE s'intègrent tout à fait dans le cadre de la loi EGalim.

Cette loi sur l’agriculture et l’alimentation, votée en 2018, vise 50% de produits durables de qualité, dont 20 % de produits bio, dans les cantines collectives d’ici 2022. Mais la municipalité, déjà reconnue pour ses efforts environnementaux dans la restauration scolaire en étant précurseure dans la mise en place de repas végétariens dès 2014, a l’ambition de passer à 100% des repas bio et locaux dans les écoles et les crèches d'ici la fin du mandat.

Privilégier les fruits et légumes en HVE pourrait être une manière pour la Ville de réduire les coûts afin d’atteindre cette promesse. En effet, l’Institut Montaigne avait estimé le surcoût financier de cette mesure, en moyenne, à 5,5 millions d’euros pour le mandat. De son côté, l’équipe de campagne de Martine Aubry avait annoncé 3,72 millions d’euros, soit l’estimation basse de l’Institut Montaigne, selon la capacité de la municipalité à réduire l’impact du bio sur le coût de revient d’un repas. Par ailleurs, la maire de Lille s’était aussi engagée en 2020 à ne pas modifier les tarifs de la cantine.

Question d'équilibre

« L’année n’est pas terminée », a martelé Karine Trottein en rappelant les marchés en cours ou à venir de produits issus de l’agriculture biologique, tout en réaffirmant qu’avec 20,5% de produits bio et SIQO (signe officiel de qualité) en août dernier, l’objectif de 25% d’ici la fin de l’année sera bel et bien atteint. La majorité, confiante, maintient donc son cap : 50% en 2022 pour atteindre 100% en 2026. L’élue chargée du dossier a tout de même rappelé qu’il ne sera jamais possible de proposer uniquement des produits bio, « ou alors il faudrait aller les chercher de l’autre côté de la planète ».

« Pour les fruits et les légumes, si on recherche du bio, il faudrait que certaines quantités soient achetées bien au-delà de notre région… Et là, vous nous direz qu’on les amène avec des camions polluants ! », a ironisé Martine Aubry, juste avant que la délibération soit adoptée. « Il faut trouver un bon équilibre entre le bio, que l’on peut trouver autour de chez nous, et la haute valeur environnementale. Ce sont des marchés successifs mais nous gardons notre objectif de 100% de bio à la fin du mandat et nous ne le mélangeons pas avec le HVE. On connaît bien la différence et on ne vous fera pas prendre des vessies pour des lanternes », a assuré l’édile de Lille, anticipant de futures critiques.

Cette mesure, qui se trouvait également dans les programmes des candidats Violette Spillebout (LREM) et Stéphane Baly (EELV) lors des dernières élections municipales, devrait assurément être scrutée de près par l’opposition jusqu’en 2026.