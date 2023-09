Affaire Aubry : la boxeuse Licia Boudersa veut rendre coup pour coup

Après l’ouverture d’une enquête préliminaire à l’encontre de Martine Aubry pour « corruption » et « prise illégale d’intérêts », la championne de boxe incriminée annonce vouloir porter plainte pour diffamation contre Violette Spillebout.

Après 48 heures, Licia Boudersa est sortie du silence. La lilloise, quadruple championne du monde de boxe, a annoncé vendredi 22 septembre, par communiqué sur le réseau social X (ex‐Twitter), son intention de porter plainte pour diffamation contre la députée macroniste Violette Spillebout. Cette dernière est à l’origine de l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Lille, qui a été révélée par BFM mercredi 20 septembre. En décembre 2021, l’élue avait saisi la justice car elle estimait que Martine Aubry avait procuré un emploi d’éducatrice sportive à Licia Boudersa en échange de son soutien public lors de la campagne des municipales 2020.

« Mon quotidien, depuis mercredi, est chamboulé, mon nom jeté en pâture, moi qui ne suis pas habituée à me retrouver au cœur de telles polémiques, moi qui n’ai rien demandé et surtout moi qui n’ai rien à me reprocher », écrit Licia Boudersa dans son communiqué. Avant d’être plus directe à l’encontre de la députée – mais sans jamais la nommer : « Les différents contrats que j’ai obtenu avec la ville, bien avant et bien après les élections de 2020, correspondent à mes qualifications et ont été obtenues sans contreparties (…) Visiblement, mon accusatrice se moque de cette réalité et, souhaitant atteindre la majorité municipale, me salit au passage. »

https://twitter.com/liciaboudersa/status/1705225302090166734?s=20

Estimant que la présomption d’innocence a été foulée au pied par Violette Spillebout, Licia Boudersa s …