Principal accusé, Mohamed Farhi, l'ancien secrétaire général de la CGT d'Ilévia, a été condamné à 1 an de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité et 10 000 euros d’amende pour abus de bien social.

Le tribunal correctionnel de Lille a condamné lourdement, ce 12 avril, deux des trois élus ou proches de la CGT d’Ilévia pour des faits d’abus de bien sociaux à l’encontre du comité d’entreprise (CSE) du concessionnaire de transports publics de la métropole de Lille. La thèse du règlement de comptes syndical, sur laquelle s’appuyait notamment la défense, n’a pas tenu.

Mohamed Farhi, ancien trésorier adjoint du CSE et à l’époque patron de la toute puissance CGT, le syndicat historiquement majoritaire chez Ilévia, a été condamné à 1 an de prison avec sursis, 3 ans d’inéligibilité et 10 000 euros d’amende. Xavier Leleu, gestionnaire du centre de vacances d’Ilévia situé à Mieussy (Haute‐Savoie), a pour sa part été condamné à 3 ans d’inéligibilité et 7 000 euros d’amende. Jacques Michaux, le secrétaire du comité d’entreprise de l’époque, a quant à lui été relaxé.

Avantages indus

Il était notamment reproché aux prévenus d’avoir récupéré à des fins personnelles l’argent du CSE pour s’offrir des avantages indus. Mohamed Fahri devait notamment répondre d’achats de voyages payés directement par le comité d’entreprise pour plus de 30 000 euros, dont un séjour familial de plus de 15 000 euros aux Etats‐Unis principalement payé en chèques vacances. Il lui était aussi reproché l’appropriation à son usage exclusif d’un véhicule neuf acheté par le comité d’entreprise. Xavier Leleu …