André Hibon, candidat surprise pour la droite à Roubaix

L’ancien élu d’opposition de Bondues va présenter une liste de droite dans sa ville natale en espérant profiter des tracas judiciaires du maire Guillaume Delbar.

Et une liste de plus ! Ce samedi 4 octobre, André Hibon devait annoncer sa candidature pour la mairie de Roubaix lors d’une conférence de presse dans un café de l’Alma. À 65 ans, l’ancien élu de Croix puis de Bondues, voyant son horizon politique bouché, s’est rabattu sur sa ville natale pour tenter sa chance. « Roubaix doit redevenir une ville prospère et attrayante, argue l’ancien chef d’entreprise – il est l’un des héritiers de l’entreprise de pompe industrielle qui porte son nom. La paupérisation de la ville n’est pas une fatalité. »

À l’écouter, c’est l’ancien conseiller municipal Mebarek Serhani et sa femme qui seraient venus le chercher pour contrer la candidature LFI du député David Guiraud. André Hibon assure avoir déjà réuni une quinzaine de citoyens, dont des jeunes du quartier de l’Alma, pour sa campagne. L’éventuelle inéligibilité de Guillaume Delbar, condamné dans l’affaire de la fraude fiscale aux micro‐partis, pourrait jouer en sa faveur. Le maire sortant a rendez‐vous à la Cour de Cassation le 29 octobre.

« À droite, il n’y a personne pour le moment. André Hibon comble donc un vide, analyse une ancienne élue locale. Mais on va lui décerner la girouette d’or en raison de ses multiples changements de villes d’implantation. » « J’avoue ne pas avoir compris ce qu’André Hibon voulait faire, indique pour sa part l’adjoint Alexandre Garcin, proche du maire. Il s’est intéressé à Roubaix du jour au lendemain. Nous, nous sommes au service des Roubaisiens depuis douze ans. »

À ce jour, trois candidats se sont officiellement déclarés à gauche : David Guiraud, le député LFI ; Medhi Chalah, le chef de file PS ; et Karim Amrouni, le finaliste divers‐gauche de 2020. À droite, seul Maël Camerlynck, ex‐candidat Debout la France aux dernières législatives, est pour l’instant sur la ligne de départ.

