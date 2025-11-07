À Mons‐en‐Baroeul, Rudy Elegeest met un terme à sa vie politique

Rudy.Elegeest.ITV
Rudy Elegeest, maire divers-gauche de Mons-en-Baroeul. Photo Sarah Alcalay.

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Favorite

Par Jacques Trentesaux

À 66 ans, le maire (divers-gauche) de Mons-en-Baroeul vient de décider de ne pas se représenter, en mars prochain, pour un quatrième mandat, ainsi que Mediacités est en mesure de le révéler.

« Cela a été un choix extrêmement difficile. Mais je ne veux pas faire le mandat de trop. » C’est ainsi que Rudy Elegeest, maire (divers‐gauche) de Mons‐en‐Baroeul depuis 2001, a confirmé auprès de Mediacités son intention de ne pas se représenter aux municipales en mars 2026. L’élu met ainsi fin, à la surprise générale, à vingt‐cinq de mandat de maire et trente‐sept ans de présence au sein du conseil municipal dans cette ville de 22 000 habitants située à l’est de Lille.

Pour Mons‐en‐Baroeul, une page politique se tourne. Depuis l’élection de Marc Wolf en 1977, la ville mène une politique singulière teintée de christianisme social et d’auto-gestion. Rudy Elegeest, qui s’inscrit dans cette lignée, se fait d’ailleurs fort de rappeler qu’il n’a jamais été encarté dans un parti politique. Mais la lassitude a fini par l’emporter. Meurtri par les saccages intervenus en 2023 contre la mairie après la mort de Nahel Merzouk à Nanterre, lassé par une classe politique dans laquelle il ne se reconnaît plus, déçu par une politique intercommunale « de guichet » menée au sein de la MEL sans aucune vision stratégique, Rudy Elegeest a décidé de passer à autre chose.

