Reconversion du Casto d’Hellemmes : après le ratage, une promesse de 130 emplois sur le site

Le premier projet de transformation du magasin de bricolage en cité du recyclage ayant échoué, suite à une bourde de la MEL, c’est finalement un quartier voué à l’économie productive qui devrait voir le jour en 2029. Avec, en locomotive, l’installation du siège et d’une usine de la start-up nordiste Energo.

Une sortie de l’ornière par le haut ? Fermé en 2020, le Castorama d’Hellemmes devait devenir « une vitrine nationale de ce qui se fait de mieux en matière de recyclage ». Mais comme l’avait révélé Mediacités, le projet avait dû être abandonné suite à une mémorable gaffe de la Métropole européenne de Lille (MEL) qui avait omis, un temps, de faire surveiller le site.

Il en était résulté des pillages et des dégradations qui avaient condamné à la destruction le bâtiment censé accueillir les nouvelles activités. Restait donc trouver un nouveau projet de reconversion pour cette friche s’étendant, parking compris, sur quelque 47 000 mètres carrés. Or, bonne surprise, c’est une piste créatrice d’emplois qui semble se dessiner.

Après l’économie circulaire, l’économie productive

Lancé à la fin 2024, un nouvel appel à manifestation d’intérêt, visant à attirer des « programmes immobiliers dédiés à l’économie productive », à été remporté, en décembre dernier, par le groupement associant le promoteur Aventim, le spécialiste de la construction de bâtiments d’entreprises Novelige, filiale de Vinci, et la start‐up Energo.

Baptisé « Carré productif », afin de marquer le retour de l’usine en milieu urbain, leur projet proposera 33 000 mètres carrés de nouveaux locaux comprenant des « ateliers modulables et …