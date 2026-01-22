Municipales 2026 à Lille : Roger Vicot met un terme à sa vie politique locale

Le député socialiste figurera en dernière position sur la liste conduite par son ancien rival Arnaud Deslandes. S'il assure qu'il s'agit de "[s]a décision", celle-ci signe néanmoins la fin de son ancrage politique local, après vingt-cinq ans au sein du conseil municipal de Lille, dont une décennie comme maire de Lomme.

Roger Vicot n’occupera que la très symbolique dernière place sur la liste que présentera Arnaud Deslandes le 2 février prochain, a appris Mediacités. « Il m’a dit que je pouvais occuper la place que je souhaitais sur la liste, c’est à ma demande que cette décision a été prise », nous confie‐t‐il.

Le temps semble loin de ce jour de septembre 2023 où Roger Vicot avait été le premier – et de loin – à annoncer vouloir briguer la mairie. Élu en deuxième position sur la liste socialiste en 2020, il savait avoir six petites années pour s’imposer comme un dauphin crédible à l’héritière de Pierre Mauroy. Mais dans la dynastie du parti à la rose, le maire de Lomme (2012–2022) a rapidement dû se rendre à l’évidence : il ne serait pas naturellement choisi par Martine Aubry.

Un peu moins de trois ans avant le scrutin – et surtout deux semaines après l’élection d’Audrey Linkenheld au Sénat – il tentait alors « l’échappée ». « Le candidat sera la personne la mieux placée le moment venu. J’ai l’intention d’être le mieux placé le moment venu », avait‐il prévenu dans La Voix du Nord. Sauf que son pari a ét …