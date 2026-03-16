A Villeneuve d’Ascq, le dauphin de Caudron vire en tête mais…

Sylvain Estager, le successeur pressenti de Gérard Caudron, vire en tête au soir du premier tour. Mais sa réélection n'est pas assurée en cas de front "tout sauf Estager".

Même s’il ne réalise pas un score « à la Caudron » (46,6 % au 1er tour en 2020 ; 45,5 % en 2014), le dauphin Sylvain Estager sauve la mise en réunissant 30,64 % et en terminant en tête de ce scrutin très ouvert. Il apparaît donc en ballotage favorable et pourrait l’emporter dimanche prochain sauf si un « tout sauf Estager » s’organise.

En deuxième position, Vincent Baledent réalise le score habituel de la droite sur la ville (22,47 %) mais en deçà de ses espérances. Le député insoumis Ugo Bernalicis ferme le trio de tête avec 17,7 % des voix. Un score décevant mais qui le place toutefois de loin en tête des listes de gauche. « Le total de la gauche unie est de 45,89% : il y a donc bien une majorité alternative à gauche après cinquante ans de caudronnisme », s’est réjoui Ugo Bernalicis, avant d’appeler au rassemblement derrière lui.

L’appel s’adresse à Pauline Ségard, Victor Burette et Farid Oukaïd. La première franchie de justesse la barre des 10 % qualificative pour le second tour avec 11,38 %. Ce n’est de le cas du socialiste Victor Burette (8,56%) ou l’ancien adjoint aux Sports Farid Oukaid (6,93 %). Ces trois candidats pourraient se réunir. Mais seule une fusion élargie avec LFI pourrait permettre la victoire. Une perspective toutefois peu vraisemblable en raison du parcours en solitaire mené jusqu’à présent par Ugo Bernalicis.