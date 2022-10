Le procès de Béton lyonnais reporté à septembre 2023

Cet industriel de Décines, implanté à proximité d’un captage d’eau potable, est poursuivi pour des atteintes à l’environnement.

Ils étaient venus, ils étaient tous là… En vain ! Ce jeudi 13 octobre, la justice devait se pencher sur le dossier de Béton lyonnais, centrale à béton de Décines-Charpieu poursuivie pour des atteintes répétées à l’environnement et le non-respect de la réglementation d’une « Installation classée protection de l’environnement » (ICPE). Détail qui n’en est pas un : l’entreprise se trouve à proximité immédiate de la Rubina, captage d’eau potable du Grand Lyon.

Comme Mediacités l’a documenté dès 2019, entre un forage illicite, une décharge sauvage et ses eaux usées déversées à même le sol, Béton lyonnais a fait l’objet de mises en demeure de la préfecture, restées longtemps lettres mortes, avant que des associations environnementales (France nature environnement, Youth for climate, Eau bien commun, Extinction rebellion) et la Métropole de Lyon s’en mêlent. Après un signalement, le parquet décidait en 2020 d’ouvrir une enquête pénale.

La Métropole partie civile

« On attend de ce procès une mise en lumière d’agissements contraires à l’intérêt de la ressource en eau, des agissements qu’on ne peut plus tolérer . . .