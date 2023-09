La ville de Lyon va équiper ses parcs de bancs d’allaitement

Deux délibérations du conseil municipal de Lyon prévoient l'achat de matériel pour faciliter l'allaitement en crèche ou dans l'espace public.

Alors que les bienfaits de l’allaitement pour la santé des bébés comme des mères sont reconnus, sa pratique quotidienne est souvent peu aisée. Pour tenter de la faciliter, deux délibérations sont à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de la ville de Lyon, ce jeudi 28 septembre.

La première prévoit le début du versement d’une enveloppe financière, 192 000 euros au total jusqu’en 2026, pour permettre aux crèches de s’équiper en fauteuils d’allaitement. Un matériel à destination des mères qui souhaitent continuer à allaiter leur enfant accueilli dans ces structures. La délibération note que ces fauteuils pourront aussi être utilisés par les professionnelles de la petite enfance pour donner les biberons dans de meilleures conditions.

Même logique, mais dans l’espace public cette fois. La Ville va signer une convention avec les Hospices civils de Lyon pour installer dix bancs d’allaitement dans différents parcs lyonnais. L’idée a émergé lors du vote du budget participatif, à partir du constat que le mobilier urbain est souvent mal conçu pour l’allaitement.

Changes acrobatiques

Concrètement, le prototype, issu d’un partenariat entre les HCL et une école de design lyonnaise, sera divisée en deux parties. Un fauteuil entouré d’un dossier permettra d’allaiter à l’abri des regards, alors que l’allaitement en public reste trop souvent sexualisé ou sanctionné par des regards réprobateurs. Une table …