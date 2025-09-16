« Dîner des sommets » de Laurent Wauquiez : la Région transmet enfin la liste des invités

2022-09-Laurent Wauquiez-Region Auvergne-Rhone-Alpes
Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Par Mathieu Périsse

Après plus d'un an de bataille judiciaire avec un élu d'opposition socialiste, la collectivité a transmis la liste des invités aux festivités luxueuses organisées en juin 2022 sous l'impulsion de l'ancien président d'Auvergne-Rhône-Alpes.

L’essentiel des noms étaient déjà connus, mais la liste officielle – que Mediacités publie ci‐dessous – est désormais publique. La région Auvergne‐Rhône‐Alpes a transmis mi‐septembre l’identité des invités du « Dîner des sommets » du 23 juin 2022 à Johann Cesa. Depuis plus d’un an, ce vice‐président du groupe socialiste à la Région la réclamait pour faire la lumière sur ce fastueux banquet organisé à prix d’or, au château de la Chaize à Odenas, dans le Beaujolais, au cours duquel le gotha local avait été convié par Laurent Wauquiez, officiellement pour créer des « synergies » entres les acteurs locaux.

En mai 2024, le tribunal administratif de Lyon avait

