A Lyon, une banderole sauvage pro‐Jean‐Michel Aulas provoque la colère des écologistes

Quai Claude Bernard, le 21 octobre 2025. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse

La majorité de Grégory Doucet dénonce une entorse aux règles encadrant la campagne électorale après l’apparition d’une mystérieuse affiche géante sur les quais du Rhône qui met en scène le candidat de la droite marchant « sur la pelouse verte ».

Décidément, après les affichettes « Doucet m’a tuer » sur des commerces vacants, les partisans de Jean‐Michel Aulas, candidat pour les élections municipales à Lyon face aux écologistes, ont opté pour la stratégie du happening permanent. Ce lundi 20 octobre au matin, les habitats du 7e arrondissement ont pu découvrir une grande banderole installée sur les échafaudages d’un immeuble en travaux quai Claude Bernard, au croisement avec l’avenue Berthelot.

Sur la gigantesque affiche en noir et blanc figurent l’ancien patron de l’Olympique lyonnais et Bernard Lacombe, légende du club décédé en juin dernier. Avec ce message : « A Lyon, seul (sic) la

