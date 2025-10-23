En 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait supprimé sa subvention au Théâtre nouvelle génération (TNG) de Lyon, suite à une tribune de son directeur très critique envers la politique culturelle de Laurent Wauquiez. Une décision illégale, a tranché la justice. Université, salle de concert, communes...d’autres structures font face à ce « maccarthysme » régional.

Non, une collectivité ne peut pas punir un acteur culturel parce qu’il se montrerait trop critique envers elle. Dans un jugement du 14 octobre, le tribunal administratif de Lyon a condamné la région Auvergne‐Rhône‐Alpes à verser 149 000 euros d’indemnités au Théâtre Nouvelle Génération (TNG). Soit l’équivalent de la subvention supprimée brutalement en 2023.

A l’époque, le TNG avait été clairement sanctionné après la publication d’une tribune de son directeur Joris Mathieu dénonçant une « culture de la peur » installée par la collectivité – présidée par Laurent Wauquiez jusqu’en 2024 – après les coupes budgétaires dans le secteur culturel. La subvention