Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité lyonnaise. Cette fois-ci : nos révélations sur une délibération de dernière minute de la Région pour lancer la rénovation de la cathédrale du Puy-en-Velay, fief de Laurent Wauquiez.

Cette semaine, Twister s’attarde sur un classique des élections municipales, que vous a raconté Mediacités la semaine dernière. Mi‐février, la région Auvergne‐Rhône‐Alpes a débloqué en urgence des financements pour amorcer la rénovation de la cathédrale du Puy‐en‐Velay. Alors que le dossier, financé à 50/50 avec l’Etat, traîne depuis plusieurs années, les élus ont été sommés de se réunir à la dernière minute en visio pour valider une première enveloppe de 350 000 euros. De quoi amorcer le chantier de restauration des escaliers monumentaux de la cathédrale, emblème de la commune dirigée pendant de longues années par Laurent Wauquiez.

L’ancien président de la Région, resté tout puissant – et contesté – « conseiller spécial » de la collectivité, est venu en personne au Puy pour communiquer sur l’opération, un mois avant un scrutin auquel participe… son propre fils, Baptiste Wauquiez. Une belle synergie en somme !

