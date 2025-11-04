Avec Tiffany Joncour, le Rassemblement national affiche ses ambitions dans la métropole de Lyon

Elue députée en juillet 2024, la patronne du RN du Rhône sera la cheffe de file de son parti lors des élections métropolitaines de mars prochain. Complètement rayée de la carte locale en 2020, l’extrême droite estime cette fois pouvoir obtenir des élus sur tout le territoire.

« Il est temps de remettre la métropole de Lyon en ordre ». La députée du Rhône Tiffany Joncour a officialisé, le 24 octobre dernier, qu’elle prendra la tête de la campagne du Rassemblement national lors des élections métropolitaines à Lyon en mars 2026. Dans une tribune publiée par Valeurs Actuelles, elle développe les thématiques habituelles du RN : l’insécurité qui « explose », des trafics de drogue de Vénissieux aux cambriolages dans le 6e arrondissement ou à Dardilly, ou encore les incivilités « devenue quotidiennes ». Sans craindre de noircir le tableau. « Partout, le même constat : la peur s’installe et l’autorité s’efface », assure‐t‐elle. Bref, « la France a peur ».

Dans un discours devenu un incontournable de l’opposition de droite comme d’extrême droite, la parlementaire pointe également « l’idéologie » de la majorité qui aurait fait le choix d’une écologie devenue « outil de contrainte » avec pour effet de « punir » les habitants. La candidate évoque la saturation du trafic routier et le ralentissement de l’économie locale, imputés aux choix de la majorité écologiste. Une analyse discutable, comme Mediacités l’a documenté au sujet des embouteillages ou des difficultés des commerces …