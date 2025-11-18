Familya : le Grand Lyon cessera à l’avenir de subventionner l’association proche des anti‐IVG

Au début du mois, une enquête publiée par Mediacités dévoilait la proximité de cette association lyonnaise en plein essor, spécialisée dans l’accompagnement dans la vie affective, avec le milliardaire d’extrême droite Pierre-Edouard Stérin et les milieux catholiques traditionalistes.

Familya devra faire sans. « En l’état, il paraît clair que la métropole de Lyon ne donnera pas de nouvelles subventions », nous a fait savoir la collectivité présidée par l’écologiste Bruno Bernard, quelques jours après une longue enquête, publiée par Mediacités, sur cette association fondée à Lyon par Thierry et Frédérique Veyron la Croix.

Au terme de plusieurs mois d’investigation, notre article