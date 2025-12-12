Alors que la collectivité doit voter lundi les crédits pour la première phase de ce chantier titanesque qui doit remodeler en profondeur les berges du fleuve sur la Presqu’île de Lyon, le président écologiste annonce qu’il ne lancera pas les travaux avant les élections de mars prochain.
L’opération est présentée comme « l’une des plus emblématiques du mandat » actuel des écologistes. Elle ne figurait pourtant pas dans leur programme de 2020. Et elle ne commencera réellement qu’après les élections de mars 2026, quand les électeurs auront tranché. Le président de la métropole de Lyon Bruno Bernard a annoncé ce vendredi 12 décembre que, si « tout est prêt » pour le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône, l’exécutif ne lancera pas les travaux avant le printemps. « Moi réélu, je ferai