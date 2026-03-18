L’insoumise Anaïs Belouassa‐Cherifi en sixième position sur la liste de Grégory Doucet

Anaïs Belouassa-Cherifi, le 26 février, en meeting à la Bourse du travail. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

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Par Nicolas Barriquand

Le maire écologiste de Lyon a intégré neuf colistiers de La France insoumise dans l’équipe qu’il présentera aux électeurs ce dimanche 22 mars pour le second tour de l’élection municipale.

Neuf insoumis sur une liste de 75 noms, dont sept certains d’être élus en cas de victoire de Grégory Doucet dimanche prochain. Voici le résultat, pour le parti de Jean‐Luc Mélenchon, des négociations menées avec l’équipe du maire écologiste de Lyon. Pour l’ancienne candidate de La France insoumise (LFI) Anaïs Belouassa‐Cherifi, cette « fusion technique » – ses troupes ne participeront pas à un futur exécutif – se traduit par une sixième place sur la liste.

En novembre dernier, celle qui a été élue députée en 2024 dans la 1ère circonscription du Rhône (qui couvre notamment le 5e arrondissement de Lyon, Gerland et une partie du 8e arrondissement) avait déclaré à Mediacités qu’elle

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