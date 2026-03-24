Métropole de Lyon : les enjeux de la bascule à droite

Portée par une large coalition, du parti Les Républicains à Renaissance, victorieuse dans les urnes ce dimanche 22 mars, Véronique Sarselli doit s'installer à la présidence du Grand Lyon ce jeudi. Avec un projet très éloigné de la politique menée par son prédécesseur écologiste depuis six ans.

Cheffe de file de la droite aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli (LR) doit être élue présidente du Grand Lyon ce jeudi 26 mars. Photo : H.Coignard/Enketo.

Une victoire nette et sans appel… ni recours. Avec 92 sièges sur 150, les listes « Grand Cœur lyonnais » conduites par Véronique Sarselli, jusqu’à présent maire LR de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon, font basculer la métropole de Lyon à droite. Sa nouvelle chambre bleu horizon prendra ses quartiers, rue du Lac, dans le quartier de la Part‐Dieu, ce jeudi 26 mars.

En coulisses, nombre d’élus et d’observateurs spéculent sur une surprise du « 3e tour » (l’élection du président de la Métropole par les conseillers métropolitains). Certains imaginent que Véronique Sarselli verra le trône, encore occupé pour quelques heures par l’écologiste Bruno Bernard, lui passer sous le nez au profit d’Alexandre Vincendet, maire (Horizons) de Rillieux‐la‐Pape, de Sébastien Michel, maire (Les Républicains) d’Ecully, ou… de Jean‐Michel Aulas, pourtant grand perdant de ces élections.

Mais aucun de ces élus, ni d’autres d’ailleurs, ne défend publiquement ce scénario. Et la principale intéressée, légitimée par une élection dès le premier tour avec plus de 60 % (!) dans sa circonscription « Ouest », n’a aucunement l’intention de laisser la place. Quelle que soit l’issue de la première assemblée plénière de la mandature ce jeudi, la puissante Métropole au 4 milliards d’euros de budget, véritable lieu du pouvoir local, entrera dans une nouvelle ère. Mediacités passe en revue les changements concrets que cela implique.

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Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

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Par Nicolas Barriquand et Mathieu Périsse

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