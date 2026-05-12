Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette semaine : retour sur l'interminable (et mortel) feuilleton des notes de frais de Laurent Wauquiez.

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Très précisément 1699. C’est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis que Mediacités a réclamé, pour la première fois, communication des notes de frais du président de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, alors un certain Laurent Wauquiez, et de ses vice‐présidents. C’était le 16 septembre 2021. Et depuis ? Rien… Ou plutôt beaucoup trop de démarches, laborieuses et fastidieuses, pour pousser la collectivité à se montrer transparente sur ces documents qui – en théorie – doivent être transmis à tout citoyen qui en fait à la demande. Pour pousser la Région a (juste) respecter la loi.

En résumé : des relances en pagaille ; un avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) favorable à la demande de Mediacités mais resté sans effet ; un jugement au tribunal administratif favorable à la demande de Mediacités (bis) ; une mobilisation de nos lectrices et lecteurs (vous avez été plus de 150 à écrire à la région Auvergne‐Rhône‐Alpes pour lui demander de rendre publiques les notes de frais) ; une décision du Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative du pays, favorable à la demande de Mediacités (ter). Et enfin, dernier épisode en date, que nous vous avons raconté la semaine dernière : l’ouverture d’une « procédure juridictionnelle » par le tribunal administratif de Lyon pour obliger la Région à respecter une décision de justice de mai 2024 l’obligeant à nous transmettre les désormais fameuses notes de frais.

Retrouvez notre article sur le sujet qui a inspiré notre dessinatrice Twister :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.