Pour l’instant, les pelleteuses et les barrières de chantier entourent encore l’usine flambant neuve. Mais, dans quelques mois, des milliers de piles à hydrogène sortiront des chaînes de montage de l’usine Symbio, installée à Saint-Fons, sur les huit hectares de l’ancienne friche BASF, au cœur de la vallée de la chimie que Mediacités ausculte depuis plusieurs semaines. Et, d’ici à quelques années, cette co-entreprise lancée par deux poids lourds de l’automobile, Michelin et Faurecia, ambitionne de produire 50 000 piles à combustible par an.

Ces batteries seront vendues notamment au groupe Stellantis, issu de la fusion de Fiat-Chrysler et de PSA. De quoi faire de l'usine de Saint-Fons l’un des