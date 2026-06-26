Laurent Wauquiez visé par un signalement pour « détournement de fonds publics »

2024-09-Laurent Wauquiez-depart presidence region Auvergne-Rhone-Alpes
Laurent Wauquiez, le 5 septembre 2024, lors de son départ de la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Photo : région Auvergne-Rhône-Alpes.

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Temps de lecture : 2 minutes

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Par Nicolas Barriquand

Les élus écologistes d’Auvergne-Rhône-Alpes ont écrit au procureur de la République pour dénoncer la présidence « de fait » de la Région qu’exercerait le député LR de Haute-Loire. Ils exhortent la justice à s’interroger sur les moyens dont il continue de bénéficier de la part de la collectivité.

C’est qui le – vrai – patron de la Région ? Voilà en substance la question que posent les élus écologistes d’Auvergne-Rhône-Alpes à travers un signalement, adressé cette semaine au procureur de la République de Lyon. Leur missive, envoyée au titre de l’article 40 du Code de procédure pénal, vise Laurent Wauquiez, ex‐président de la collectivité depuis son retour à l’Assemblée nationale à l’été 2024. Elle l’accuse de « détournement de fonds publics ».

C’est qui le patron ? Alors qu’officiellement le Savoyard Fabrice Pannekoucke a remplacé le député LR de Haute‐Loire dans le siège de président d’Auvergne-Rhône-Alpes depuis bientôt deux ans, son très médiatique prédécesseur reste, de fait, omniprésent dans les affaires de la collectivité.

Mediacités l’a documenté à plusieurs reprises, qu’il s’agisse des courriers à en‐tête de la Région co‐signés par les deux élus LR ou de visites sur le terrain de Laurent Wauquiez couvertes par une photographe payée par la même Région. Sans compter les

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