Débat : quelle gouvernance pour Nantes et la Métropole et quelle place pour les citoyens ?

Jeudi 5 mars, salle Nantes Nord, Mediacités et l’Institut Kervégan organisaient un grand débat dans le cadre de la campagne des élections municipales. Le thème ? La gouvernance de Nantes et de la Métropole et, surtout, la place accordée aux citoyens dans le processus de décision et l’évaluation des politiques publiques. Devant près de 300 personnes, les candidats et leurs représentants ont confronté leurs positions et propositions sur différentes questions : Quelle place et rôle pour l’opposition ? Faut-il deux personnes différentes à la tête de la mairie et de la Métropole ? Des maires de quartiers seraient-ils utiles ou les adjoints actuels suffisent-ils ? Comment mieux intégrer le citoyen dans la décision et ne pas lui demander simplement de choisir la couleur des pots de fleurs ? Plus de deux heures de débat que nous vous proposons d’écouter ou ré-écouter ci-dessous, grâce à l’enregistrement réalisé par la radio associative nantaise Jet FM.

Un débat animé par Antony Torzec pour Mediacités, en présence de :

Bassem Asseh (PS), représentant la liste menée par Johanna Rolland

Julien Bainvel (LR), représentant la liste menée par Laurence Garnier

Nicolas Bazille (LO), candidat à la mairie de Nantes

Marc Lacoste (LREM), représentant la liste menée par Valérie Oppelt

Julie Laernoës (EELV), candidate à la mairie de Nantes

Margot Medkour (Nantes en commun.e.s), candidate à la mairie de Nantes

Hugo Sonnier (UPR), candidat à la mairie de Nantes.

Ecoutez ou ré-écoutez le débat :





(Un immense merci à l’institut Kervégan pour la co-organisation, à la Jeune Chambre économique de Nantes pour son aide et à Alexandra de Jet FM pour le fichier audio !)

