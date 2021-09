A Treillères, l’équipe Royer n’attire pas les foules

Avant l’été, nous avions laissé le maire de Treillières, Alain Royer, toujours plus seul face aux affaires. Début juillet, deux nouvelles défections parmi ses adjoints s’étaient ajoutées aux six précédentes démissions, enregistrées depuis les premières révélations de Mediacités sur le fonctionnement de cette commune du Nord de Nantes, il y a 18 mois. En cette rentrée, ses troupes ne se sont pas regarnies, mais c’est un problème d'arrivées plus que de départs auquel l’élu est confronté.

Dans les colonnes de Ouest-France, le 3 septembre dernier, on apprenait ainsi que les deux derniers colistiers de la liste Royer aux élections municipales, appelés à remplacer les deux démissionnaires, avaient purement et simplement décliné l’invitation. Résultat, les prochains conseils municipaux ne rassembleront que 27 élus sur 29. Pas suffisant, donc pour qu’il ne puissent se tenir et voter les délibérations à l’ordre du jour, mais assez préoccupant néanmoins pour que Ouest-France évoque l’hypothèse d’élections municipales anticipées.

On n’en est pas encore là. Pour en arriver à un tel cas de figure, il faudrait encore que deux adjoints de la majorité Royer démissionnent et qu’ils soient ensuite suivis par l’ensemble des élus d’opposition. Les derniers élus de la majorité encore en poste restant, d’après nos informations, des partisans plutôt zélés de Alain Royer, ce dernier dispose encore d’une marge de manœuvre. Mais elle est de plus en plus étroite.

