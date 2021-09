A Treillières, le ras le bol du personnel communal face aux affaires et à l’instabilité politique

A Treillières, au nord de Nantes, un nouveau conseil municipal « extraordinaire » doit se tenir ce lundi 13 septembre. Objectif : trouver des remplaçants à Jérôme Amiaud et Pascal Lavéant, qui avaient porté à huit, en juillet 2021, le nombre de démissions parmi les adjoints au maire Alain Royer . On le sait d’ores et déjà, la tâche sera difficile, les candidats ne se bousculant pas au portillon

En attendant, le « malaise » du personnel communal lié à cet important turn-over perdure : selon nos informations, une cinquantaine d’agents – sur environ 130 – ont pris part jeudi 9 septembre 2021, pendant trois heures, à une « réunion d’information » organisée par leurs représentants du personnel. A l’issue, ils ont adressé un mail collectif à l’ensemble des conseillers municipaux – opposition comprise – pour témoigner de leur « mal-être au travail ».

« Grosse volonté » de débrayer ou de faire grève

« Plus de 50 agents (…) étaient présents (…) pour témoigner des dysfonctionnements importants de la part de vous, élus, engendrant des conséquences directes pour les services et les personnels municipaux& », écrivent-ils dans ce courriel que Mediacités a pu se procurer. Ils n’en peuvent plus de ce « manque de confiance de la part des élus » à leur égard, de cette « instabilité politique (…) qui perturbe [leur] quotidien (…) avec des changements permanents de décisions » ou encore « des idées et des discours contradictoires entre élus ».

« L’incapacité pour certains élus à respecter leurs rôles et leurs émotions envers les agents » est également pointée du doigt. Du coup, la « démotivation » gagne le personnel communal, qui se dit « incapable à continuer de travailler dans ces conditions » alors que de « nombreux départs (…) liés au contexte » sont déjà déplorés. Les salariés de la commune veulent donc, dans un premier temps, que les élus « engagent le plus rapidement possible une démarche d’amélioration des conditions de travail actuelles ».

Ce mail collectif pourrait toutefois n’être que la première pierre d’une fronde plus marquée. « Il y a une grosse volonté de faire un mouvement, que ce soit un débrayage ou une grève, si la situation ne s’améliore pas dans les prochains mois », confie à Mediacités Fabrice Bouron, le secrétaire départemental du syndicat Force ouvrière (FO) Services publics et Santé, qui a assisté à cette réunion. La « participation très forte » est d’ailleurs inédite à Treillières, selon lui. « Toutes les directions étaient représentées, on avait même des chefs de service », souligne-t-il. « Alors que d’habitude, dans ce genre de réunions, on n’a que deux ou trois membres d’un service qui debriefent ensuite à leurs collègues, on avait cette fois-ci cinq, six ou sept personnes d’un même service ! Toutes avaient besoin de s’exprimer, on sentait que ça leur faisait du bien. »

Un malaise « profond »

La situation de la commune de Treillières reste ainsi « rare », de son point de vue, en Loire-Atlantique. « Bien souvent, ce genre de situation s’arrange avec le dialogue, mais là ça perdure », déplore Fabrice Bouron. « Lors du premier mandat d’Alain Royer [2014-2020], ça se passait à peu près bien, mais ça a commencé à se dégrader avec le départ de la première adjointe [Catherine Cadou en octobre 2020 suite aux premières révélations de Médiacités, ndlr]. Depuis, c’est l’enchaînement : souvent, quand vous montez une liste aux municipales, les premiers élus sont bien formés mais les autres ne le sont pas forcément... »

Sollicitée par les élus de l’opposition, inquiets du « malaise profond des agents », la conseillère municipale déléguée aux ressources humaines préfère elle positiver : le taux d’absentéisme à la commune de Treillières est passé de 7,65 à 6,21 % entre 2020 et 2021, note ainsi Valérie Robert. Et il reste « inférieur à la moyenne nationale ». Depuis la « fin mai », l’élue fait d’ailleurs en sorte de « rencontrer un maximum d’agents » pour détecter « les éventuelles souffrances au travail ». Une « éventualité » qui ressemble plutôt à une réalité.