Connue pour ses enquêtes sur l’industrie agroalimentaire en Bretagne, la journaliste a découvert pour la deuxième fois qu’une roue de sa voiture avait été déboulonnée, dans la nuit du 23 au 24 mars.

Il y a deux ans, presque jour pour jour, la journaliste Morgan Large, spécialiste des enquêtes sur l’industrie agroalimentaire en Bretagne découvrait que l’une des roues de sa voiture avait été déboulonnée. Rebelote ce vendredi 24 mars 2023 au matin. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres au volant de son véhicule la co-fondatrice du média breton Splann détecte un bruit inhabituel. Et se rend compte que les écrous de sa roue arrière gauche ont une fois encore été desserrés.

Régulièrement la cible d’insultes et de menaces pour ses enquêtes pointant les dégâts écologiques et humains causés par les industriels de l’alimentation dans la région, la journaliste a déposé plainte le lendemain à la brigade de gendarmerie de Rosporden.

Climat de menaces

« En instillant la peur dans la profession, ce nouvel acte criminel participe du climat de menaces qui pèse sur la liberté de la presse et sur les lanceurs d’alerte », a réagi la rédaction de Splann. De son côté, le club de la presse de Bretagne considère « que ce sabotage est une nouvelle tentative de porter atteinte à la vie et au travail d’enquête de notre collègue et consœur ». Il déplore également le refus d’accorder à Morgan Large une protection policière et se demande si le classement sans suite de la première plainte n’a pas « favorisé un sentiment d’impunité chez ses agresseurs ».

Mediacités apporte tout son soutien à Morgan Large et, après les intimidations dont a récemment été victime le journal Le Poher, s’élève contre ces menaces graves et réitérées contre la liberté d’informer.