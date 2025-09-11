Municipales à Nantes : les macronistes rechignent à s’allier à Foulques Chombart de Lauwe

Dix jours après la désignation surprise du candidat LR, le soutien réaffirmé des militants macronistes à l’ancienne ministre Sarah El Haïry réouvre l’épineux dossier de l’union des oppositions face à Johanna Rolland.

Nette et sans bavure, la victoire de Foulques Chombart de Lauwe dans la primaire Les Républicains est loin d’avoir réglé tous les problèmes de l’opposition face à la maire sortante Johanna Rolland (PS). Tout particulièrement chez les macronistes, qui rechignent désormais à soutenir ce franc‐tireur de la droite, adepte des coups de com’ et des coups de mentons très sarkozystes. Réunis samedi 6 septembre, les militants et élus de Renaissance ont redit ce que tout le monde sait déjà depuis le mois de mars : chez eux, seule Sarah El Haïry fait « l’unanimité » et tout passera par l’ancienne ministre, proche de François Bayrou.