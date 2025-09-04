Foulques Chombart de Lauwe : le franc‐tireur de la droite qui veut « dégager » Johanna Rolland

Le conseiller municipal LR, élu seulement depuis 2020, endosse à la surprise générale le costume de principal adversaire de la maire socialiste Johanna Rolland. En faisant le pari d’un ancrage à droite qui doit s’additionner au centre macroniste. Ainsi que d’une campagne hors cadre ponctuée de coups de com’.

Foulques Chombart de Lauwe, sur l'île de Nantes, le lendemain de sa victoire à la primaire LR. Photo : Thibault Dumas / Mediacités
Il avait déjà un prénom suffisamment original pour qu’on le retienne. Ce dimanche 31 août, Foulques Chombart de Lauwe s’est désormais fait un nom auprès de la plupart des Nantais. Aux alentours de 17h30, les résultats de la primaire LR à Nantes tombent. Le conseiller municipal indépendant (LR) de 44 ans, élu seulement depuis 2020, bat à plate couture (62 %) le favori Julien Bainvel. Plus modéré et fort de 20 ans d’expérience dans l’opposition municipale, ce dernier était pourtant soutenu par tous les caciques nantais de la droite au centre. Il bénéficiait aussi des moyens du groupe d’opposition Mieux vivre à Nantes et de solides relais au sein de l’appareil du parti. Cela n’a pas suffi.

Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas