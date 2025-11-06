Affaire René Martin : pétition, contre‐pétition et divisions dans le monde de la musique

Répétition d'un concert à la Cité des congrès de Nantes lors de l'édition 2025 de la Folle journée. Photo : Compte Instagram de la Folle journéE.

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas

Alors que l’enquête judiciaire débute concernant les agissements de l’ex-directeur artistique de la Folle journée, une pétition en sa faveur divise un monde de la musique classique jusqu’ici silencieux.

Depuis les révélations de Mediacités et La Lettre du musicien sur René Martin le 18 octobre, le monde de la musique classique restait prostré dans le silence. Pas un mot de soutien au fondateur de la Folle journée, grand ordonnateur artistique de 14 festivals et 1 500 concerts en France et dans le monde chaque année avec son association le Créa. À l’inverse, pas un mot non plus concernant les 28 de témoignages que nous avons recueillis sur le management toxique et l’atmosphère hypersexualisée qu’il ferait régner depuis des décennies. Ni sur sa gestion financière qui serait pour le moins douteuse.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Dossier lié

L’affaire René Martin

9 articles
L’affaire René Martin
1 / ?