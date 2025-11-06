Alors que l’enquête judiciaire débute concernant les agissements de l’ex-directeur artistique de la Folle journée, une pétition en sa faveur divise un monde de la musique classique jusqu’ici silencieux.

Depuis les révélations de Mediacités et La Lettre du musicien sur René Martin le 18 octobre, le monde de la musique classique restait prostré dans le silence. Pas un mot de soutien au fondateur de la Folle journée, grand ordonnateur artistique de 14 festivals et 1 500 concerts en France et dans le monde chaque année avec son association le Créa. À l’inverse, pas un mot non plus concernant les 28 de témoignages que nous avons recueillis sur le management toxique et l’atmosphère hypersexualisée qu’il ferait régner depuis des décennies. Ni sur sa gestion financière qui serait pour le moins douteuse.