Le ralliement de Sarah El Haïry au candidat LR sonne le glas du macronisme à la nantaise

L’ancienne ministre Modem rejoint Foulques Chombart de Lauwe pour les municipales à Nantes. Numéro 2 sur la liste du candidat LR, sans garantie d'obtenir la présidence de la Métropole, son alliance acte l'effacement de ses ambitions politiques locales comme du camp macroniste à Nantes.

Foulques Chombart de Lauwe et Sarah El Haïry officialisent leur union le 15 novembre au marché de la Petite-Hollande. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

La menace la plus sérieuse pour Johanna Rolland… Il y a encore quelques mois, voilà comment les observateurs du microcosme politique nantais envisageait la possible candidature de Sarah El Haïry à la mairie de Nantes. Un profil centriste et moderne, une bonne maîtrise de son image et des réseaux sociaux, l’envergure nationale d’ancienne ministre… Tout semblait désigner la haute commissaire à l’Enfance comme la candidate la plus à‑même de faire chuter la sortante socialiste. Et puis…

Et puis, le combat n’aura pas lieu. Samedi 15 novembre, sur le marché de la Petite‐Hollande, l’ancienne députée Modem de Nantes à officialisé ce qui ressemblait depuis plusieurs semaines à un secret de polichinelle : son ralliement au candidat Les Républicains, Foulques Chombart de Lauwe. « C’est un renoncement. Dire le contraire serait mentir, concède à Mediacités cette fidèle de François Bayrou, en marge de l’opération de com’. La facilité aurait été de me maintenir en disant que j’ai été ministre et députée. Mais il y a une équipe lancé et qui se complète bien. Nous sommes divers, à l’image de Nantes. »

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Par Thibault Dumas

