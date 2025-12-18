Île d’Yeu : Bruno Retailleau veut sauver la liaison en hélicoptère contre Christelle Morançais

Dans l’hémicycle régional ce 18 décembre, le Vendéen a vivement défendu la liaison en hélicoptère avec l’île d’Yeu. La Région Pays de la Loire, présidée par Christelle Morançais, a supprimé sa subvention pour 2025 et 2026.

Christelle Morançais et Bruno Retailleau partagent le même amour de l’île d’Yeu, seule île habitée au large des côtes des Pays de la Loire (Noirmoutier est reliée au continent par un pont et le passage du Gois). La présidente (Horizons) du conseil régional possède de longue date une maison secondaire dans « ce paradis », selon ses mots. Comme l’ex-ministre de l’Intérieur, son prédécesseur vendéen qui lui a transmis le flambeau régional en 2017.

Pourtant depuis quelques semaines, le torchon brûle autour de la liaison en hélicoptère qui relie Yeu au continent, à 17 kilomètres de là, ce qui en fait l’île française la plus éloignée de la côte atlantique. En cause : la suppression d’une subvention régionale de 250 000 euros en 2025 et 2026, passée inaperçue dans le tumulte des coupes budgétaires impulsées par Christelle Morançais, il y a un an. Une autre subvention de 234 000 euros pour les évacuations sanitaires est maintenue, comme a pu le vérifier Mediacités