Éléonore Revel, ex‐patronne du RN à Nantes, condamnée pour défaut de permis de construire

Éléonore Revel, patronne du Rassemblement national en Loire-Atlantique de 2017 à 2021. Photo : RN de Loire-Atlantique

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Par Frédéric Véronneau

Mediacités avait révélé fin 2025 les démêlés judiciaires de l’ex-candidate aux municipales ainsi que de Wilfried Van Liempd, figure de l’extrême droite radicale. Le tribunal de Nantes vient de condamner le duo pour un agrandissement jugé « illicite » d’une maison à Saint-Herblain.

C’est un nom qu’on veut oublier du côté du Rassemblement national de Loire‐Atlantique : Éléonore Revel. Candidate aux municipales de 2020 à Nantes et un temps patronne locale du parti (2017–2021), la conseillère régionale élue en 2021 en avait ensuite claqué la porte pour rejoindre Éric Zemmour (Reconquête). Ce que certains au sein du RN ont vécu comme une « trahison ».

Pourtant, c’est une affaire judiciaire, révélée par Mediacités en décembre dernier, qui remet son nom sur la place publique. Ainsi que celui de Wilfried Van Liempd, figure de l’extrême droite radicale nantaise, qui était son directeur de campagne et numéro deux de sa liste il y a six ans. 

