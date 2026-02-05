PLUm, ressourcerie et déontologie des élus au menu du dernier conseil métropolitain

La Ressourcerie de l'île, qui a fermé en 2023. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

Mediacités décrypte pour vous quelques dossiers débattus par les 97 élus de Nantes Métropole ce 6 février, et vous donne accès à l’intégralité des délibérations soumises au vote.

À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars, le dernier conseil métropolitain du mandat se déroule ce vendredi 6 février dans une configuration particulière. L’ordre du jour est très allégé : il ne compte que 27 délibérations qui tiennent sur 76 pages, soit près de deux fois moins que lors de la précédente séance.

De nombreux élus, notamment des maires sortants, ont la tête ailleurs, battant la campagne pour leur réélection. On peut citer ainsi Bertrand Affilé (PS) à Saint‐Herblain, Jean‐Sébastien Guitton (apparenté écologiste) à Orvault, Rodolphe Amaillant (LR) à Vertou, Sandra Impériale (LR) à Bouguenais, etc. Seuls 4 édiles sur 24 ne se représentent pas cette année. 

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Anouck Fily

1 / ?