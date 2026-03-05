Johanna Rolland vs Foulques Chombart de Lauwe : deux sondages pour rien

Les candidats Foulques Chombart de Lauwe (LR) et Johanna Rolland (PS), maire sortante. Montage : Thibault DUmas / Mediacités

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Benjamin Peyrel

Plutôt épargnée jusqu'ici par la frénésie sondagière, la campagne municipale nantaise vient de se faire percuter coup sur coup par deux études d'opinion. Qui disent tout et son contraire.

8 points… C’est l’écart entre les scores obtenus par Johanna Rolland et Foulques Chombart de Lauwe dans deux enquêtes d’opinion sur le premier tour de l’élection municipale à Nantes parues ces derniers jours. C’est aussi la profondeur du gouffre dans lequel semblent être tombés les instituts de sondages. 

Certes, ils n’ont pas un métier facile : à l’échelle locale, les fameux « échantillons représentatifs de citoyens sûrs d’aller voter » sont particulièrement difficiles à constituer. Et la marge d’erreur de ces enquêtes augmente à mesure que réduit la taille de ces panels. Mais tout de même… Rendue publique le 2 mars, la première ne sépare la maire PS sortante et son adversaire LR que d’un minuscule petit point (35% contre 34% des intentions de vote). Révélée le 4 mars, la seconde fait grimper cet écart à… 17 points (43% contre 26% des intentions de vote). Sans commentaires. 

