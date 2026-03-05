Plutôt épargnée jusqu'ici par la frénésie sondagière, la campagne municipale nantaise vient de se faire percuter coup sur coup par deux études d'opinion. Qui disent tout et son contraire.

8 points… C’est l’écart entre les scores obtenus par Johanna Rolland et Foulques Chombart de Lauwe dans deux enquêtes d’opinion sur le premier tour de l’élection municipale à Nantes parues ces derniers jours. C’est aussi la profondeur du gouffre dans lequel semblent être tombés les instituts de sondages.

Certes, ils n’ont pas un métier facile : à l’échelle locale, les fameux « échantillons représentatifs de citoyens sûrs d’aller voter » sont particulièrement difficiles à constituer. Et la marge d’erreur de ces enquêtes augmente à mesure que réduit la taille de ces panels. Mais tout de même… Rendue publique le 2 mars, la première ne sépare la maire PS sortante et son adversaire LR que d’un minuscule petit point (35% contre 34% des intentions de vote). Révélée le 4 mars, la seconde fait grimper cet écart à… 17 points (43% contre 26% des intentions de vote). Sans commentaires.