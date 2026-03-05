La Loire, l’île d’Yeu, Solutions&Co au menu de la session du conseil régional des Pays de la Loire

Mediacités publie l’ordre du jour soumis aux 93 conseillers régionaux ligériens ce 5 mars. Avec l’analyse de quelques points saillants de celui-ci.

Les 93 conseillers régionaux des Pays de la Loire débutent leur année avec une première session plénière à l’hôtel de région, sur la pointe est de l’île de Nantes. Elle succède ce jeudi 5 mars à celle qui avait entériné mi‐décembre le deuxième « budget de rigueur » de l’ère Christelle Morançais (Horizons, ex‐LR). Une cinquantaine de points sont à l’ordre du jour pour un total de 3 228 pages de documents et annexes que Mediacités a ausculté pour vous. Rappelons que le conseil régional ne communique plus en amont des sessions depuis plusieurs années.

La grande majorité des délibérations portent sur les grandes compétences régionales (transports, lycées, etc.), avec quelques points saillants. En toile de fond se dresse pour nombre d’élus régionaux la campagne des élections municipales – la présidente ligérienne au premier chef, qui soutient plusieurs candidats comme Foulques Chombart de Lauwe (LR) à Nantes – dont le premier tour se tient dans dix jours à peine, le dimanche 15 mars.