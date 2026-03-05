La Loire, l’île d’Yeu, Solutions&Co au menu de la session du conseil régional des Pays de la Loire

Christelle Morançais en déplacement dans le Maine-et-Loire, touché par les inondations, le 23 février. Photo : compte X de Christelle Morançais

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas

Mediacités publie l’ordre du jour soumis aux 93 conseillers régionaux ligériens ce 5 mars. Avec l’analyse de quelques points saillants de celui-ci.

Les 93 conseillers régionaux des Pays de la Loire débutent leur année avec une première session plénière à l’hôtel de région, sur la pointe est de l’île de Nantes. Elle succède ce jeudi 5 mars à celle qui avait entériné mi‐décembre le deuxième « budget de rigueur » de l’ère Christelle Morançais (Horizons, ex‐LR). Une cinquantaine de points sont à l’ordre du jour pour un total de 3 228 pages de documents et annexes que Mediacités a ausculté pour vous. Rappelons que le conseil régional ne communique plus en amont des sessions depuis plusieurs années.

La grande majorité des délibérations portent sur les grandes compétences régionales (transports, lycées, etc.), avec quelques points saillants. En toile de fond se dresse pour nombre d’élus régionaux la campagne des élections municipales – la présidente ligérienne au premier chef, qui soutient plusieurs candidats comme Foulques Chombart de Lauwe (LR) à Nantes – dont le premier tour se tient dans dix jours à peine, le dimanche 15 mars.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?