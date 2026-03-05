Le nouveau CHU de Nantes a‑t‐il été inondé par la Loire ?

La Loire a atteint 8,18 mètres le 19 février dernier, un record depuis 1982. Des images du chantier inondé du nouveau CHU ont circulé sur les réseaux sociaux, amenant des explications confuses de la direction. La très grande majorité des candidats aux municipales restent eux silencieux.

Question de Marion à Mediacités : Le nouveau CHU de Nantes a‑t‐il été inondé à cause de la crue de la Loire ?

Bonjour Marion et merci pour votre question. Rappelons tout d’abord le contexte. L’inauguration du nouveau CHU dans la partie sud‐ouest de l’île de Nantes est prévue au second semestre 2027. La première pierre a été posée en janvier 2022 par le Premier ministre d’alors, Jean Castex. Il s’agit sur 10 hectares du « plus grand chantier hospitalier d’Europe ». De 1 300 à 1 500 personnes travaillent sur place chaque jour.

Le coût de cet « hôpital du futur », régulièrement épinglé par la Chambre régionale des comptes, est estimé (à date) à 1,25 milliard d’euros. Loin des 630 millions d’euros annoncés lors de sa présentation il y a quinze ans. Ce projet de déménagement en bordure de Loire a été initié par l’ancien maire de Nantes, Jean‐Marc Ayrault (PS), et validé en 2013 alors qu’il était Premier ministre. Mais, pour en revenir à votre question, le chantier, qui entre dans sa phase terminale, a‑t‐il été inondé alors que le fleuve gonflait fin février ?