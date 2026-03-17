Après le choc du résultat du premier tour la menaçant de défaite – à peine 1 784 voix d’avance sur Foulques Chombart de Lauwe – Johanna Rolland devait absolument reprendre la main. Trouver une stratégie d’alliance pour mobiliser cet électorat de gauche qui l’a en partie boudé dimanche. Et s’assurer un troisième mandat. Lundi, à 19h, après des heures de tractations très tendues avec La France insoumise (LFI), un communiqué annonce finalement une « fusion démocratique » entre la liste de la maire (PS) sortante et celle de William Aucant (11,2 % au premier tour).

« Fusion démocratique »… Derrière la com’ soigneusement choisie se cache en réalité « une « fusion technique ». Soit un rapprochement des deux listes, « sans accord programmatique » et « sans modification du périmètre politique de la majorité », assure le texte. Au second tour, dimanche, les dix premiers insoumis

Dix transferts

1. William Aucant, architecte et urbaniste, conseiller régional, 39 ans.

2. Erika Cadersah, « militante antiraciste », 53 ans.

3. Mathieu Declercq, pharmacien, 38 ans.

4. Anaïs Besse‐Renard, responsable RH, 40 ans.

5. Ibrahim Nidal Mahmoud, agent territorial, 63 ans.

6. Marie‐Astrid Leray, entrepreneuse, 45 ans.

7. Patrice Boutin, comédien, adjoint (ex‐écologiste) de… Johanna Rolland, 49 ans.

8. Irina Yahi, lycéenne, 18 ans

9. Thomas Boutigny, ingénieur …