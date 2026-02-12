Ouest‐France s’ancre comme le premier quotidien français, avec 587 081 exemplaires payés par jour en 2024–2025 (en recul de 1,45%), devant Le Monde. Il est aussi désormais le premier site d’information de l’Hexagone avec près 220 millions de visites en décembre 2025, devant Lefigaro.fr cette fois. Pourtant, la situation financière du groupe Sipa Ouest‐France est pour le moins délicate. Ce qui fait planer la menace d’un plan social après deux plans d’économies successifs, comme nous pouvons le révéler. « On veut tout faire pour éviter un PSE », répond le président du directoire, François‐Xavier Lefranc, qui s’exprime par ailleurs dans une interview à Mediacités.

Cet été, nos confrères de La Lettre dévoilaient que Sipa Ouest‐France – chapeauté par une association l’ASPDH, une singularité – accusait un résultat net déficitaire de près de 30 millions d’euros en 2024 pour environ 560 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ce sont avant tout les investissements tiers hasardeux de sa filiale Sofiouest qui plombent ce bilan.