Troisième ligne de métro : la commission d’enquête environnementale donne un avis favorable avec réserves

Les trois commissaires de l'enquête publique environnementale sur la troisième ligne viennent de rendre un avis favorable, assortis de quelques réserves et recommandations.

Concernant le débat sur le bilan carbone de cette infrastructure, la commission d'enquête reconnaît dans son rapport que « tous les calculs relatifs aux émissions reposent sur des hypothèses de trafic urbain et des ratios dont la pertinence est difficile à évaluer. Il s’agit d’une querelle d’experts fondée sur des hypothèses fragiles ».

Pas de quoi cependant remettre en cause le projet puisque la commission d'enquête a été convaincue par les explications de Tisséo et par l'engagement du maître d'ouvrage de réaliser un bilan carbone à la fin du chantier. « Au moins, on saura exactement ce qu'il en est. Ce qu'on ne peut pas faire pour le moment, explique à Mediacités Bruno Galiber d'Auque, président de la commission d'enquête et ancien inspecteur général de la santé publique vétérinaire. Ça sera trop tard, oui, (pour remettre en cause le chantier, NDLR), mais on pourra toujours compenser éventuellement s'il y avait un excès de gaz à effet de serre. Personnellement, je pense que cela ne sera pas le cas. Le bilan est favorable. » Un avis personnel, basé, donc, sur des « hypothèses fragiles », on le rappelle...

Outre le bilan carbone, la commission émet quelques réserves sur « la digue de protection de la Garonne, le suivi des puits et le besoin d'une expertise pour les bâtiments situés au-dessus des tunnels », résume Bruno Galiber d'Auque.

Du point de vue de la participation, la commission a enregistré 37 observations « avec réserves et/ou inquiétudes sans prise de position tranchée », 47 points de vue « neutres demandant des précisions », 51 observations « favorables avec réserve(s) », 105 avis favorables et 157 observations défavorables. Remarquant la « forte mobilisation des anti », les trois rapporteurs concluent cependant que « les principaux enjeux tels que le respect de l’environnement naturel et humain, le respect du patrimoine bâti, la mobilité, ont été bien analysés et traités » par Tisséo. Et d'ajouter : « Cela donne un projet complexe, mais rendu indispensable avec l’évolution démographique pour un coût environnemental réduit à son minimum ». Prière de croire sur parole.