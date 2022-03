Les interrogations s’épaississent sur la méthode utilisée par Tisséo pour estimer le bilan carbone de la troisième ligne de métro. Lors du conseil municipal du 8 février , les élus de la majorité ont répondu aux critiques de l'opposition en s’appuyant notamment sur des données du Citepa. Problème : cet organisme gouvernemental de référence pour « le calcul, l’interprétation et la communication de données d’émissions fiables » réfute en être la source.

C'est pourtant bien à une étude du Citepa que François Chollet, l’élu en charge de la qualité de l’air, faisait alors référence lorsqu'il a affirmé que les émissions de gaz à effet de serre (GES) des véhicules légers s’élevaient à 230 grammes de CO2 par kilomètre parcouru à l'heure actuelle. « Le tendanciel nous amènera spontanément à 202 grammes » à horizon 2030, poursuivait-il. Même chose pour son collègue chargé de la circulation, Maxime Boyer, quand il a soutenu que les émissions seraient de 180 gramme par kilomètre en 2050.

Ces chiffres sont importants puisqu’ils permettent de mesurer le moment à partir duquel les émissions de GES liées à la construction de la 3eme ligne du métro seront compensées par les économies réalisées grâce à son utilisation. Or le Citepa ne confirme pas du tout les données qui lui sont attribuées. « Je ne pense pas que le Citepa écrive quelque part que les émissions actuelles du parc des véhicules de particuliers soient de 230 gramme de CO2 par km aujourd’hui et de 202 gramme en 2030 », remarque Jean-Marc André, responsable du département transport de l'organisme.

Des chiffres similaires à ceux de l'Ademe

Si les données attribuées au Citepa n'émanent pas du Citepa, quelle est donc la source de Tisséo ? Interrogé sur cette contradiction, le président de Tisséo Jean-Michel Lattes n'a pas donné suite à nos questions.

La dernière étude du Citepa, qui remonte à 2019, estime à 162 gramme de CO2 par kilomètre l’émission moyenne du parc de voitures de particuliers. Ce chiffre est « très proche de celui de l’Ademe », remarque Jean-Marc André. Il prend en compte « une part non nulle de véhicules électriques, dont les émissions à l’échappement sont nulles par définition ».

Pour rappel, l’Ademe estime que les voitures de particuliers émettront en moyenne 103 gramme de CO2 par kilomètre en 2035 et 47 gramme en 2050. « Ces estimations sont forcément dépendantes des hypothèses de prospective et d’évolution mais l’Ademe n’a pas de raison de remettre profondément en cause les valeurs de sa publication de 2017 », observe le service de presse de cette agence nationale dédiée à la transition écologique.

Pas d'étude prospective

Quid de la situation en 2030 et en 2050 ? Impossible pour le Citepa de l’estimer avec précision. « Cela dépend du ou des scénarios énergétiques envisagés avec plus ou moins d’électricité dans le mix énergétique », explique Jean-Marc André. Cependant, puisque les voitures neuves vendues en 2019 émettaient en moyenne 111,5 gramme de CO2 par kilomètre, selon le Citepa, les émissions du parc automobile devraient continuer à baisser dans les prochaines années.

Pour retrouver des ordres de grandeur comparables à ceux brandis par la majorité municipale toulousaine, il faut se référer à la méthode « bilan GES » de l’Ademe mise au point en 2018. Celle-ci ne se limite pas à l’émission de CO2 lors de l’utilisation d’un véhicule mais prend aussi en compte la fabrication de ce dernier et la production du carburant. Dans ce cadre, le bilan carbone d’un véhicule léger était estimé à 210 grammes de CO2 par kilomètre en 2018, dont 25,6 grammes attribués à la fabrication de la voiture, 25 grammes à la production du carburant et 167 grammes à son utilisation.

« C’est plus proche des 230 grammes de CO2 par kilomètre évoqués [par les élus de la majorité] mais pour une étude d’impact locale, cela se discute », remarque un expert transport de l’Ademe. De plus, l'évolution de ce chiffre n'a pas été modélisé dans le temps si bien qu'on se perd en conjectures sur sa valeur dans les prochaines décennies.

« Dire que la troisième ligne de métro aura un bilan carbone positif cinq ans après sa mise en service est faux. »

Face à ces flous, le Sicoval a donné un avis favorable à l’enquête environnementale de la troisième ligne de métro tout en demandant à Tisséo d’approfondir les éléments concernant les émissions de GES et de décarbonation. Christophe Lubac l’a rappelé lors du comité syndical de Tisséo, le 16 février dernier : « On doit faire le constat qu’il n’y a pas de référentiel carbone pour les métros comme il y en a pour le bâtiment, observe le maire Génération.s de Ramonville-Saint-Agne. On peut peut-être construire un modèle labelisable pour évaluer le bilan carbone de tous les projets futurs, de leur construction à leur utilisation. »

La proposition a été approuvée par Jean-Michel Lattes. « Le bilan carbone sera réactualisé fin 2022, mais cela n’a du sens que si l’on dispose d’un référentiel sérieux », a réagi le président de Tisséo, reconnaissant en creux que celui utilisé jusqu’à présent ne l’était pas. Pas de quoi remettre en cause le bilan carbone controversé. « Les bilans carbone sont des questions nouvelles. Il n’est pas anormal qu’on n’ait pas tous les éléments, objecte Christophe Lubac. Au Sicoval, nous ne sommes pas dans la suspicion. On ne croit pas qu’il soit possible de truquer un bilan carbone. »

Pour l’élu, cependant, il est « faux » de « dire que la troisième ligne de métro aura un bilan carbone positif cinq ans après sa mise en service (ce qu’affirme Tisséo dans l’enquête publique, NDLR). Que cela soit le cas en 2080, comme le disent certains collectifs, l’est aussi. La vérité est sûrement entre les deux. » Et Christophe Lubac de conclure : « 2050 est notre échéance pour réduire de 40 % notre consommation globale d'énergie. Si le bilan carbone du métro n’est positif qu’après cette date, cela pose problème. Mais que je n’arrive pas à penser que cela soit possible. On verra ce qu’en diront les commissaires enquêteurs. »

Devant la complexité du dossier, ces derniers ont demandé une prolongation d’une semaine pour rendre leur avis. Rendez-vous est donc pris pour le 7 mars.