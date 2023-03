Trois dépôts de camions de collecte de déchets ménagers ont été bloqués par l'intersyndicale pour protester contre la réforme des retraites. Les syndicats se disent prêts à bloquer le pays pour faire reculer le gouvernement.

À l'initiative de FO et de la CGT, l'intersyndicale a bloqué sans préavis trois sites où stationnent les camions de ramassage des ordures ménagères de Toulouse Métropole : Raisin, Monlong et Sang de Cerp. Mis en place mercredi 29 mars dans la soirée, jusqu'à jeudi matin, l'action a empêché une cinquantaine de véhicules de sortir des dépôts. « Cela représente toute la collecte d'ordures ménagères de Toulouse », assure Alain, syndicaliste CGT Toulouse Métropole, présent au blocage du site du Raisin.

Cette action intervient après un premier blocage mercredi matin. Les dépôts de Monlong et du Raisin seront bloqués vendredi. Et d'autres actions du même type pourraient avoir lieu prochainement, même si les syndicats restent discrets sur leur programme. « Ce qui nous intéresse, c'est d'arrêter de multiplier les manifestations et d'être plus sur des actions bloquant la production de biens et de services, comme le ramassage des ordures, explique Alain. Quand on est plus de trois millions et qu'on crie dans la rue contre la réforme des retraites, Macron, ça lui rentre dans une oreille et ça lui sort par l'autre. Il ne se passe rien. Donc, là, on va bloquer la France. »

Toulouse va-t-elle connaître la même situation qu'à Paris où les éboueurs viennent tout juste