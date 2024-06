L'ancien député LREM a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de harcèlements moral et sexuel sur son ancienne suppléante et collaboratrice Lucie Schmitz.

Pierre Cabaré a été condamné le 25 juin par le tribunal de Montauban à quinze mois de prison avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et 10 000 euros d’amende pour agression sexuelle, et harcèlements moral et sexuel sur son ancienne suppléante et collaboratrice Lucie Schmitz. Les juges ont aussi ordonné l’inscription de l’ex-député de la première circonscription de Haute‐Garonne (2017–2022) au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2021/07/05/plainte-pour-harcelement-la-defense-bancale-du-depute-de-haute-garonne-pierre-cabare/

« Très contente » de cette décision et que « justice soit faite », Lucie Schmitz espérait qu’à l’issue du jugement son ancien employeur en resterait là. « Dans un article très récent publié avant le procès, monsieur Cabaré a dit qu’il aurait été sans doute plus simple pour lui de reconnaître les faits. Il a donc l’occasion de faire ce qu’il dit en reconnaissant les faits et ne faisant pas appel, explique‐t‐elle. Dans le cas contraire, je serai toujours là avec force et persévérance”. Un espoir vain. Contacté par Mediacités, Pierre Cabaré indique, sans commenter la décision de justice, qu’il compte bien en faire appel.

Lors du procès, l’ancien élu LREM avait nié tous les faits qui lui étaient reprochés. Les débats avaient porté sur plusieurs agressions sexuelles et des insultes sexistes dans un climat de travail …