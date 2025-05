Vingt personnes mortes à la rue à Toulouse et Fenouillet en 2024

Recensé par le collectif Les Morts de la rue, le nombre de décès de personnes sans domicile fixe est en hausse en 2024.

Toulouse a le macabre honneur de figurer à la première et à la dernière place d’un classement. L’an dernier, un être humain sans domicile fixe est mort le 1er janvier 2024. Cet anonyme d’âge inconnu est le premier de la longue liste établie par le collectif Les Morts de la rue. À la 855e et dernière ligne de ce décompte, un autre homme, lui aussi décédé dans une rue de la Ville rose. C’était le 31 décembre 2024. Il avait 57 ans.

Au total, dix‐neuf personnes sont mortes dans les rues de Toulouse, l’an dernier. Plus un à Fenouillet. Parmi eux, un homme dit « Nono », mort un jour de février, ou encore Thomas, dit « Tomy », mort à 46 ans le 13 novembre. En 2023, ils et elles n’avaient été que treize à mourir dans les rues toulousaines et des communes avoisinantes.

À l’échelle nationale aussi, le coup de faux a été plus lourd. Selon l’analyse de La Croix, dix‐neuf enfants de moins de quatre ans, sept adolescents, 703 hommes, 112 femmes, quarante personnes de genre inconnu et une personne transgenre ont perdu la vie dans les rues en 2024, soit 855 personnes au total. Elles étaient 656 en 2023 et 510 en 2017.

Si cette augmentation s’explique par de meilleures remontées de terrain, elle est aussi due au fait que « la situation sociétale met de plus en plus de gens à la rue et qu’il y a une hausse du nombre des personnes âgées », selon le collectif Les Morts de la rue.

Un hommage leur a été rendu mardi 20 février, à Paris.

Vingt morts à la rue à Toulouse et Fenouillet en 2024 Un homme, en janvier ; un homme, 62 ans, le 18 janvier ; un homme dit « Nono », en février ; un homme, 32 ans, le 6 février ; un homme, 59 ans, le 6 mars ; un homme, 68 ans, le 27 mars ; une personne, le 30 avril ; un homme T., 40 ans, le 1er juin ; un homme, 70 ans, le 8 juin ; un homme A., 37 ans, le 8 juin ; un homme, 28 ans, le 25 juillet ; un homme, 54 ans, le 25 août ; une personne, le 3 septembre ; un homme, 49 ans, le 8 septembre ; un homme, 39 ans, le 15 septembre ; un homme, 65 ans, le 13 octobre ; Thomas dit « Tomy », 46 ans, le 13 novembre ; un homme, 48 ans, le 25 novembre ; un homme, 57 ans, le 30 décembre ; un homme, 57 ans, le 31 décembre.

