Toulouse : Sacha Briand porte plainte pour diffamation contre Agathe Roby

L'adjoint aux finances de Jean-Luc Moudenc a demandé la protection juridictionnelle pour appuyer sa démarche.

Après Jean‐Luc Moudenc contre François Piquemal, c’est au tour de Sacha Briand de porter plainte contre Agathe Roby. L’adjoint au maire en charge des finances accuse la conseillère municipale LFI de l’avoir diffamé sur les réseaux sociaux.

Le 13 août, l’élue d’opposition réagit à la nomination de Sacha Briand comme directeur de campagne de Jean‐Luc Moudenc. « ça promet, a‑t‐elle écrit dans un tweet. […] Il a fait payer les habitants pour la campagne de Jean‐Luc Moudenc en faisant payer à la collectivité des sondages IFOP ».

De fait, la mairie et la métropole de Toulouse ont signé un important marché avec l’Ifop pour réaliser des études d’opinion entre mars 2025 et 2026 dans la région toulousaine. Problème, ces études ne sont pas transmises aux élus d’opposition toulousains. « Je pense qu’il est problématique que la mairie de Toulouse dispose de telles informations en période électorale sans les diffuser à l’ensemble des élus, car ce sont des indicateurs pour axer une campagne électorale », estime Agathe Roby.

Interrogé par Mediacités, l’avocat de formation et militant Les républicains n’a pas souhaité expliquer ses motivations. Il a en tous cas demandé à Jean‐Luc Moudenc l’assistance juridictionnelle de la commune contre sa collègue. Demande qui lui sera automatiquement accordée en sa qualité d’adjoint (p112 du procès‐verbal du conseil municipal de mars 2025).

En début …