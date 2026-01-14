Des anciens de Zebda dans la course pour la mairie de Toulouse

Après Magyd Cherfi, aux côtés du socialiste François Briançon, sur la liste Gauche Unie, deux autres anciens de Zebda s'engagent dans les municipales à Toulouse. Mustapha et Hakim Amokrane vont en effet rejoindre Demain Toulouse, la liste conduite par l'insoumis François Piquemal.

Selon nos informations, les frères Mustapha et Hakim Amokrane, dits Mouss et Hakim, chanteurs de Zebda, vont s’engager pour la liste « Demain Toulouse », menée par François Piquemal, en vue des municipales de 2026 à Toulouse. Ils y rejoindraient leur frère aîné, Salah Amokrane, colistier étiqueté Assemblée des Quartiers.

Si l’équipe du candidat LFI ne veut rien confirmer ni infirmer avant une conférence de presse prévue ce vendredi 16 janvier, elle annonce par communiqué le ralliement comme colistier et soutien de deux « artistes toulousains engagés depuis plus de 35 ans dans la vie culturelle et sociale de leur ville ».

Figures ancrées à gauche de la scène toulousaine et nationale, Mustapha et Hakim Amokrane ont régulièrement mêlé musique et engagement politique. Lors de la présidentielle de 2022, ils avaient chauffé la scène du dernier meeting de campagne de Jean‐Luc Mélenchon, devant près de 20 000 personnes, place du Capitole à Toulouse.

L’engagement de Mustapha et Hakim Amokrane intervient après celui d’un autre pilier du groupe Zebda : Magyd Cherfi. Le chanteur et auteur de Ma part de Gaulois a révélé la semaine dernière son ralliement à la liste La Gauche Unie, conduite par le socialiste François Briançon. Il devrait y figurer en place éligible, contrairement à 2014 et 2020 sur les listes de Pierre Cohen et Nadia Pellefigue.

Séparés artistiquement, les …