La mairie et de Toulouse va suspendre la vente de La Chapelle

La mairie de Toulouse et la préfecture de Haute-Garonne remettent en cause l'intérêt général de l'association La Chapelle, en pointant certaines activités "d'obédience anarchiste". La Ville va suspendre la vente de l'édifice municipal, pourtant prévue depuis 2018.

La mairie de Toulouse revient sur sa parole. En janvier 2018, elle avait signé un bail emphytéotique de 40 ans avec l’association La Chapelle, promettant de lui vendre l’ancien édifice religieux situé au 36, rue Danielle Casanova. Le prix avait été fixé à 100 000 euros en raison des projets culturels et artistiques promus dans ce lieu alternatif depuis 1993.

Après avoir reporté la vente en fin d’année dernière, la mairie entend cette fois‐ci la remettre en cause. Dans un courrier remis en mains propres par des policiers municipaux, la mairie informe La Chapelle qu’une délibération sera votée lors du conseil municipal du 6 février pour suspendre la vente pour une durée de trois ans.

Une remise en cause de l’intérêt général du lieu

Pendant cette période, l’association devra « démontrer que [son] activité est conforme à l’objet du bail et aux conditions de la promesse de vente, à savoir l’affirmation d’un lieu d’intérêt général au service de la vie culturelle, artistique, citoyenne et associative toulousaine », écrit Sacha Briand, adjoint aux finances de Jean‐Luc Moudenc.

La mairie justifie son volte‐face par l’organisation de plusieurs évènements en 2025 : une présentation de Secours rouge (organisation de lutte contre la répression et pour la solidarité révolutionnaire), une assemblée générale contre le racisme d’État