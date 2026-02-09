Alcool à volonté et hospitalisations massives dans une fête d’étudiants de médecine à Toulouse

Dans la nuit du 6 au 7 février, onze étudiants de la faculté de médecine de Toulouse ont été hospitalisés, dont un en urgence absolue. Selon nos informations, les « carabins » participaient à une soirée open-bar organisée par une association reconnue par l’Université de Toulouse et déjà pointée par Mediacités.

C’est aux alentours de 2h50, le 7 février, que les pompiers ont été appelés au Sing Sing, une salle de réception toulousaine du quartier de Purpan. Sur place, deux secouristes étaient présents. « Ils ne faisaient pas partie d’associations reconnues, comme la Croix Rouge ou la Protection civile, et ont rapidement été débordés », expliquent les pompiers, qui ont découvert sur place 176 étudiants en médecine ivres et, pour certains, sous l’emprise de produits comme le protoxyde d’azote.

Onze d’entre eux ont été hospitalisés, dont une personne avec le pronostic vital engagé. Ses jours ne seraient plus en danger, selon Ici Occitanie.

Une pratique illégale

Selon nos informations et des documents consultés par Mediacités, la soirée, intitulée « Foire et Ripaille », était organisée par l’Association des carabins toulousains pour le critérium (ACTC). Elle était présentée comme la reconduction d’un open‐bar annulé le 17 octobre dernier suite à de premières révélations de Mediacités. Car la pratique est dangereuse et, surtout, illégale.

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2025/10/16/le-bizutage-et-ses-derives-perdurent-a-la-fac-de-medecine-de-toulouse/

« Suite à l’article, les propriétaires de la salle où devait se dérouler la soirée d’octobre ont pris peur et ont décidé d’annuler quelques heures seulement avant …