Mobilités : Le RN étale la vacuité de son programme à Toulouse

La liste RN-UDR était invitée à la soirée électorale de l'association 2P2R pour dévoiler ses promesses en mobilités. Sa principale mesure consiste à élargir la rocade.

« Je savais que je n’allais pas avoir beaucoup d’amis ce soir », blague Thomas Martinez. Colistier de la liste RN‐UDR, menée par Julien Leonardelli, le ciottiste été envoyé représenter l’extrême droite au débat organisé par l’association 2P2R sur les mobilités.

« On ne réglera pas la crise des mobilités par l’idéologie, mais par le bon sens », martèle Thomas Martinez qui déroule le programme de sa liste : désynchroniser les horaires de travail, mais pas ceux des entrées et sorties d’école ; stopper les constructions dans une ville sévèrement touchée par la crise du logement et l’explosion démographique ; rajouter une voie sur la rocade pour résoudre le problème de congestion routière ; rétablir la limitation de vitesse à 50 km/h là où elle a été réduite à 30 km/h. Du bon sens donc.

Des amendes pour les cyclistes

Alors que les autres candidats n’avaient que l’expression « report modal » à la bouche lue tout Pour Jean‐François Lacoste, membre de 2P2R qui animait la soirée, la place de la voiture est un débat d’une autre époque. « Maintenant, on a évolué. On parle de report modal », lui lance‐t‐il. Un terme que Thomas Martinez ne s’est pas aventuré à utiliser de la soirée.

« Il y en a pour qui c’est un confort, pour éviter les transports en commun et éviter l’insécurité qui va avec, rétorque‐t‐il. Chacun est libre de faire ce qu’il veut. Voilà. La …